Worum geht es in "The Horror of Dolores Roach"?

"The Horror of Dolores Roach" nimmt schon sehr bald eine blutige Wendung. Nachdem sich einer von Dolores Gästen versucht, sich an ihr zu vergehen, reißen bei ihr alle Stricke und sie wird zur Mörderin. Während sie versucht, die Leiche loszuwerden, nährt der Trailer den Verdacht, das Luis eine ganz besondere Füllung für seine Spezialitäten kreiert hat.

Die neue Amazon-Prime-Video-Serie ist offensichtlich vom Musical "Sweeney Todd" beeinflusst und verspricht neben einigen blutigen Hauptgerichten auch eine gehörige Portion Humor. Die Hauptrolle wird von Justina Machado gespielt, die vor allem durch ihren Auftritt in der Serie "Six Feet Under" Berühmtheit erlangte.

Wann erscheint "The Horror of Dolores Roach"?

"The Horror of Dolores Roach" besteht aus acht Episoden, die am 7. Juli auf Amazon Prime Video erscheinen werden.