"The Last Duel": Das ist die wahre Geschichte dahinter

Duell von 1386

Tatsächlich geht alles auf wahre Vorfälle zurück, die allerdings kleine Änderungen für die große Leinwand erfahren haben. Jean de Carrouges (Matt Damon) trat gegen seinen früheren Freund und jetzigen Rivalen Jacques Le Gris (Adam Driver) zum letzten in Frankreich gerichtlich angeordneten Zweikampf an, der sich am 29. Dezember 1386 zugetragen hat.

Carrouges wollte die Ehre seiner Frau Marguerite (Jodie Comer) retten, da Le Gris von ihr der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Nachlesen kann man das alles in Eric Jeagers Sachbuch "The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France".