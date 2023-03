"The Last Sentinel"-Trailer: Kate Bosworth in Sci-Fi-Thriller

Das Jahr 2063. Der Meeresspiegel ist extrem Angestiegen und zwei Kontinente befinden sich noch immer im Krieg. Mit dieser Prämisse wird das Publikum in die Welt von "The Last Sentinel" eingeladen. Nur noch ein Wachturm mit einer kleinen Gruppe an SoldatInnen steht zwischen den beiden Supermächten. Als ein Boot in ihrem Sichtfeld auftaucht, befürchten sie, einer Gefahr näher zu kommen, doch nachdem sie herausfinden, dass es leer ist, sind sie mit neuen Fragen konfrontiert.

Die SoldatInnen müssen eine mysteriöse Maschine bewachen, der eine große Kraft innezuwohnen scheint. Mit der Zeit bricht das Gemeinschaftsgefühl auseinander und der Wachposten wird zum Schlachtfeld.

Hier ist der erste Trailer zu "The Last Sentinel":