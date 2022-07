Darum geht's in "The Immculate Room"

Mike (Hirsch) und Kate (Bosworth), ein scheinbar perfektes Pärchen, können ihr Glück kaum fassen: Ihnen werden fünf Millionen US-Dollar angeboten. Natürlich hat das Geschenk einen Haken, aber der scheint leicht verdaulich zu sein: Die beiden müssen bloß 50 Tage lang in einem vollkommen isolierten, elegant-makellosen und futuristischen Raum verbringen.

Der ist zwar nicht besonders gemütlich, denn Möbel gibt es nur spärlich und Nahrung wird in seltsamen Kantons übermittelt, aber was soll's, es gibt Schlimmeres. Und wer wünscht es sich nicht, einmal vollkommen abgeschirmt von der Außenwelt die Seele baumeln zu lassen und sich ungestört sich selbst und dem/der geliebten PartnerIn widmen zu können?

Doch natürlich ist nie etwas so, wie es scheint, schon gar nicht in Filmen: Denn dieses ohnehin sehr seltsame Experiment verwandelt sich schon bald in ein dichtes Netz aus Misstrauen, Verwirrung, Schrecken und Zweifel an der menschlichen Ratio, als ohne Erklärung erstens eine Waffe und zweitens eine mysteriöse, wunderschöne Frau (Ashley Greene) auftaucht. Was geht in diesem "unbefleckten Raum" tatsächlich vor?