"The Mandalorian": So reagieren die Fans auf Twitter zum Auftakt der zweiten Staffel

Was wird wohl alles passieren, wenn der schweigsame Kopfgeldjäger Mando und sein Mündel Baby Yoda in der von Jon Favreau produzierten Serie zu neuen Abenteuern aufbrechen? Ende Oktober ist die "Star Wars"-Serie bei Disney + in die zweite Runde gegangen

Wie Fans sich darauf eingestimmt haben und welche Reaktionen die neue Folge bei ihnen auslöst, kann man auf Twitter mitverfolgen. Hier haben wir für euch die schönsten Tweets gesammelt.