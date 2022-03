Der Stern

Stars und Sternchen sind schon lange bei "The Masked Singer" dabei, jetzt aber wortwörtlich: "Nach langer Zurückhaltung in den Weltmeeren steht der Seestern endlich auf der großen Bühne." Der Stern will es jetzt aber dafür so richtig wissen und träumt von einem Stern auf dem "Walk of Fame".

Der Koala

Das neueste enthüllte Mitglied ist der Koala, der einen abnehmbaren Helm trägt und aufgrund der Hitze in Australien Luftlöcher im Kostüm braucht. Der Koala hat aber laut den Hinweisen seine Heimat Australien verlassen, liebt die deutsche Küche und betreibt die Imbissbude "Eukalyptus Express".