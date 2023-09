Wenn Wein zu Blut wird

Somit wird der Dämon in Nonnengestalt zum zweiten Mal durch das Blut Christi besiegt, wenn auch diesmal in ausgefallener Weise, denn eine Weindusche zur Teufelsaustreibung hat es bisher wohl auch noch nie gegeben. Für alle, die nicht so bibelfest oder mess-sicher sind, lasse ich lieber noch eine genauere Erklärung folgen: Bei der heiligen Messe verwandelt der Priester ja im Zuge der Eucharistie den Wein in das Blut Christi. Dieses Wunder hat nun Irene durch ihre Verbindung zur augenlosen Heiligen Lucia vollbracht.