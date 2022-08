Game of Thrones meets Bridgerton

Der erste Trailer ist äußerst vielversprechend und mischt historische Kulissen mit punkigen Gesten. Wir erfahren vom Leidensweg von Catherine und sehen sie sowohl als kleines Mädchen, als auch am Höhepunkt ihrer Macht, wo sie wenig Skrupel mit ihren Widersachern zu haben scheint. Die Serie erinnert dabei an eine Mischung aus "Game of Thrones", "Bridgerton" und einem Guy Ritchie-Film. Schnelle Schnitte, Rockmusik, das brechen der vierten Wand und eine gehörige Portion Gewalt scheinen zum Standardrepertoire von "The Serpent Queen" zu gehören.

Die Titelfigur wird von der britischen Darstellerin Samantha Morton gespielt, die ihr Können bereits in Filmen wie "Synecdoche, New York", "Cosmopolis" und "In America" unter Beweis stellte. Die Kindheit von Catherine de Medici wird von Liv Hill verkörpert. In den Nebenrollen sind Colm Meaney, Kiruna Stamell, Ray Panthaki und Rupert Everett zu sehen