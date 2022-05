"The Staircase": Was wurde aus Michael Peterson?

Peterson ist ein freier Mann

Seitdem ist Michael Peterson ein freier Mann und lebt in Durham, North Carolina. Medien gegenüber betont er nach wie vor, unschuldig zu sein und seine Ehefrau nicht ermordet zu haben. Unter anderem trat er in der berühmten US-Talkshow "Dr. Phil" auf. Peterson veröffentlichte aber auch ein Buch namens "Behind The Staircase", in dem er über seine Jahre als Unschuldiger im Gefängnis, den jahrelangen Gerichtsprozess und auch über die Nacht, in der Kathleen starb, schreibt. Der Reinerlös des Buches geht an wohltätige Zwecke.

Hier kannst du dir den Auftritt von Peterson bei Dr. Phil anschauen: