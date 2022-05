Doku auf Netflix zu sehen

Die (sehr empfehlenswerte) Serie basiert auf der Netflix-Doku "The Staircase: Tod auf der Treppe" von Oscar-Preisträger Jean-Xavier de Lestrade. Die insgesamt zehn Episoden erzählen die fesselnde Geschichte des Krimiautors Michael Peterson, der sich für den Mord an seiner Frau vor Gericht verantworten musste.



Kathleen Peterson nämlich wurde eines Tages tot am Fuß einer Treppe im Haus des Ehepaares gefunden. Es war der Beginn eines 16 Jahre währenden Rechtsstreits. Besonders mysteriös: Die genauen Umstände von Kathleens Tod konnten bis heute nicht geklärt werden. Die Dokumentation beginnt wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau Anfang Dezember 2001 und endet mit der Urteilsverkündung im Oktober 2003.

"The Staircase: Tod auf der Treppe" ist nicht nur eine fesselnde Reise in die dunkle Seelenlandschaft der Menschheit, sondern auch in den dunklen und nicht immer gerechten Kern des US-amerikanischen Justizsystems. Wühlt auf und fühlt sich teils wie eine Fahrt gegen die Wand an.



