"The Suicide Squad": Was verrät die Post-Credit-Szene?

Derzeit treiben die DC-SchurkInnen – allen voran Margot Robbie als Harley Quinn – ihr wildes Unwesen im Kino, und wie es sich für einen echten Blockbuster gehört, hat James Gunns "The Suicide Squad" auch noch eine Post-Credit-Szene zu bieten.

Während im ersten Film von 2016, der noch ohne das "The" im Titel auskommen musste, in der entsprechenden Szene Ben Affleck als Bruce Wayne in Erscheinung getreten ist und so der Grundstein zur künftigen "Justice League" gelegt wurde, bekommen wir diesmal ein Team-Mitglied des Squads selbst zu sehen, das im Verlauf des Films eigentlich eine tödliche Verwundung davongetragen hat, wie man meinen sollte.

Eigenwerbung

Da dieses Reboot sich so verhält, als ob die Ereignisse des früheren Films nie stattgefunden hätten, steht "The Suicide Squad" als DC-Film so ziemlich für sich allein und kümmert sich um keine anderen Geschehnisse im DC Extended Universe (DCEU). Daher ist die Post-Credit-Szene dann auch selbstbezüglich und eine Art Eigenwerbung für James Gunn.