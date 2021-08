"The Survivalist"-Trailer: Böser Malkovich im Endzeit-Thriller

"The Purge" trifft "Kevin – Allein zu Haus"

Was zunächst wie ein breit angelegtes Postapokalypse-Szenario erscheint, verengt sich offenbar laut Trailer immer mehr zu einem Western-artigen Setting, da im Lauf einer Nacht ein Haus belagert wird und Rhys Meyers den Beschützer spielt: Das wirkt ungefähr so wie "Rambo" und "The Purge" gekreuzt mit "Kevin – Allein zu Haus".

Ob diese Kombination ein gutes Film-Ergebnis erzielt, bleibt abzuwarten, aber es ist auf jeden Fall immer eine Freude, Malkovich als Fiesling zu erleben und dabei zuzuschauen, wie er ausrastet.

In den USA erlebt "The Survivalist" Anfang Oktober einen Kino-Start. Bei uns dürfte sich zumindest eine Streaming-Sichtung ausgehen, doch auch hierzu gibt es noch keine näheren Details.