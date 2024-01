Spin-Off-Serie namens "Dark Wolf"

Damit nicht genug, ist auch eine Spin-Off-Serie geplant, die sich um Ben Edwards drehen und seinen Aufstieg vom Navy SEAL zum paramilitärischen CIA-Operator erzählen soll. Der Titel: "The Terminal List: Dark Wolf". In dieser Produktion sollen vor allem die düsteren Seiten der Kriegsführung im Mittelpunkt stehen und wir bekommen wohl zu sehen, welches menschliche Leid damit verbunden ist. Die Prequel-Serie ist fünf Jahre vor "The Teminal List" angesiedelt und basiert auf dem Roman von Jack Carr.

Chris Pratt selbst hat diese Idee entwickelt und wird gemeinsam mit Hauptdarsteller Taylor Kitsch auch als Produzent tätig werden. Auch "The Umbrella Academy"-Star Tom Hopper ist als Navy SEAL mit an Bord; ob Pratt selbst auch vor der Kamera zu sehen ist, ist noch unklar.

Wann wir mit "The Terminal List"-Staffel 2 und der Spin-Off-Serie auf Amazon Prime Video rechnen dürfen, ist noch nicht bekannt.





"The Terminal List"-Staffel 1 ist auf Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!



Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!