"The Umbrella Academy": Trailer von Staffel 2

Zeitreise spielte schon in der ersten Staffel der Netflix-Serie auf Basis des ungewöhnlichen Superhelden-Comics des Dark Horse Verlages eine wesentliche Rolle. Doch in der zweiten Staffel geraten die Zeitlinien vollkommen durcheinander. Nummer Fünf (Aidan Gallagher) hat es offenbar wieder vergeigt. Die liebe Familie, bekannt als "The Umbrella Academy", muss also wieder ausrücken um den Weltuntergang – noch vor Montag – zu verhindern. Aber seht selbst: Hier ist der erste Trailer der zweiten Staffel.