"The Walking Dead"-Teenie-Spin-Off heißt "World Beyond"

Teenie-Serie mit Zombies

Die neue Serie zielt eindeutig auf ein jüngeres Publikum. Die Hauptfiguren sind Teenager: Iris (Aliyah Royale), Huck (Annet Mahendru), Hope ( Alexa Mansour), Elton ( Nicolas Cantu), Silas (Hal Cumpston) und Felix ( Nico Tortorella) gehören zur ersten Generation, die in einer neuen Zivilisation nach der Zombie-Apokalypse aufwachsen. AMC beschreibt die Serie als Coming-of-Age-Abenteuer.

Im Trailer ist auch ein Hubschrauber zu sehen, der ein bereits aus der Originalserie bekanntes Symbol aus drei weißen Ringen trägt. In "The Walking Dead" wurde Rick Grimes ( Andrew Lincoln) in so einem mysteriösen Hubschrauber abtransportiert. Auf der New York Comic Con hat Gimple bereits verraten, dass dieses "Drei Kreise"-Symbol für drei verschieden postapokalyptische Gemeinschaften steht, die zwar sehr unterschiedlich, aber auch eng miteinander verschränkt sind. Rick Grimes befindet sich somit in einer dieser drei Gemeinschaften. Ihn werden wir in einer von AMC geplanten Filmtrilogie wiedersehen. In der neuen Serie "World Beyond" lernen wir vermutlich eine weitere dieser Gesellschaften kennen. Die dritte Gemeinschaft könnte in der Originalserie auftauchen und der aus den Comics bekannte "Commonwealth" sein.