"The Witch Boy": Animiertes Netflix-Musical mit HAIM in Planung

Netflix will offenbar sein Repertoire an animierten Serien und Filmen erweitern, um mit anderen Produzenten wie Disney weiterhin mithalten zu können. Der Streaming-Anbieter kündigte im Zuge der Entscheidung, vermehrt Animationsinhalte zu veröffentlichen, das animierte Musical "The Witch Boy" an.

Bereits im Jänner 2021 kündigte Netflix Anime-Adaptionen von "Tomb Raider" und "Skull Island" an.