Die Original-Vision des Justice-League-Epos unterscheidet sich stark von der arg missratenen Kinofassung: viel epischer, viel selbstbewusster, viel düsterer, viel packender. Regisseur Snyder fällt zwar auch hier in seine Gewohnheiten zurück, Stil und Bildgewalt über die Story zu stellen, aber das vierstündige Werk zieht einen sofort in seinen Bann und bringt einem die Charaktere näher. Auch die Plotlöcher sind nun um einiges kleiner als zuvor. Cavill als gebrochener Superman geht in dem vierstündigen Epos noch mehr unter die Haut.

