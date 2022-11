Neue "Witcher"-Spin-off-Serie bei Netflix geplant

Was ist der neue "The Witcher"-Ableger "Rats"?

Leserinnen und Leser der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski (74) werden schon eine Ahnung haben, worum es in der kommenden Spin-off-Serie geht. Prinzessin Ciri schließt sich nämlich in den Hexer-Romanen der sogenannten Rattenbande an. Diese wird auch in der dritten "The Witcher"-Staffel zu sehen sein. Darstellerin Christelle Elwin wurde bereits offiziell als Neuzugang für die dritte Staffel der Netflix-Serie bestätigt und wird die Ratten-Figur Mistle verkörpern.

Nicht präzise voraussagen kann "Redanian Intelligence" indes, ob es sich bei "The Witcher: Rats" um eine Prequel-Serie handeln wird, in der die Vorgeschichte der Diebesbande aus dem Titel erzählt wird. Vorstellbar erscheint nämlich auch, dass die "Witcher"-Hauptfigur Ciri im Verlauf der dritten Staffel Teil der Rattenbande wird, und dann vor der vierten "The Witcher"-Staffel separate Abenteuer mit diesen erlebt, um anschließend für Staffel vier wieder zum Cast der Mutterserie zu stoßen. Eine offizielle Serienankündigung dürfte in dieser Frage in Zukunft mehr Klarheit bringen.