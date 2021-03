"The Year Earth Changed": Die Tierwelt in Corona-Zeiten

Kann man der Corona-Pandemie womöglich auch positive Aspekte abgewinnen? Wir Menschen hätten auf diese Erfahrung gerne verzichtet, doch wie sieht es mit der Tierwelt aus?

Lockdown als Experiment

Eine Apple+-Dokumentation widmet sich genau dieser Frage und versteht den Lockdown zugleich als Experiment. Welche Veränderungen sind in der Natur vor sich gegangen, seit die Menschen ihre Aktivitäten stark zurückgeschraubt haben?

Plötzlich wagen sich Tiere an Orte, wo sie bisher kaum zu sehen gewesen sind, der Himmel ist viel klarer und gewährt erstaunliche Weitsicht und die Population gewisser Tierarten besitzt viel bessere Überlebens-Chancen, weil die Brutpflege leichter geworden ist – all das und noch vieles mehr bekommen wir in dieser eindrucksvollen Doku gezeigt, wie bereits der Trailer verrät.

Die Erzähler-Stimme gehört übrigens dem legendären Natur-Filmer David Attenborough.