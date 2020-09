Thomas Stipsits dreht gerade eine neue Kinokomödie

Unter der Regie von Eva Spreitzhofer ("Womit haben wir das verdient?") ist am 8. September in Wien die erste Klappe zu "Griechenland" gefallen. Das Drehbuch wurde von Thomas Stipsits in Zusammenarbeit mit der Regisseurin verfasst. Das Projekt versammelt auch Katharina Straßer, Erwin Steinhauer, Mona Seefried, Claudia Kottal und Gery Seidl vor der Kamera. Bis 22. September ist der 1. Drehblock in Wien und Niederösterreich noch angesetzt.