"Thor: Love and Thunder": Crossover mit "Moon Knight"?

Gipfeltreffen der GöttInnen?

Wie "Netzwelt" berichtet, könnte eine Zusammenführung der beiden Welten durchaus Sinn machen. Obwohl MCU-Chef Kevin Feige immer und immer wieder betonte, dass "Moon Knight" für sich alleine steht und keine direkte Verbindung zum MCU aufweist, wissen wir auch: Im Marvel Cinematic Universe ist selbst der kleinste Beistrich nicht zufällig gesetzt, auch das klitzkleinste Detail streng durchdacht.

Dass "Thor 4" kurz nach dem Finale der Serie mit Oscar Isaac startet, ist also sicherlich kein Zufall. Denn thematisch haben die beiden einiges gemeinsam: In "Moon Knight" lernen wir altägyptische Gottheiten wie Khonshu und Ammit kennen.

Wie der Trailer zum neuen Thor-Abenteuer verrät, riskiert auch der Film diesmal einen Blick weit über den Tellerrand der nordischen GöttInnen-Mytholgie und taucht in die Welt der griechischen GöttInnen ein. Ein nicht kleiner Teil der Handlung dürfte am Olymp und Zeus eine wichtige Rolle für Thor spielen. Da und dort dreht sich also alles um das Göttliche, mal Feind, mal Freund, mal irgendwas dazwischen.