Diese TikTokerin verpasst Disney-Charakteren ein Gen-Z-Makeover

Lexis lässt sich für ihre Designs von aktuellen Modetrends, Pinterest und vor allem von ihren FollowerInnen inspirieren. "Normalerweise nehme ich den Vorschlag einer Person auf und mache dann meine eigene Interpretation davon", erklärte Vanhecke.

Doch die 22-Jährige bekommt nicht nur Lob für ihre Arbeit, sondern manchmal sogar negative Kommentare: "Ich glaube, manche Leute sehen Disney-Figuren als heilig an, als eine Repräsentation ihrer eigenen Kindheit und regen sich auf, wenn daran herumgepfuscht wird. Aber ich sehe das nicht so. Ich liebe die originalen Disney-Filme auch nachdem ich sie in einem anderen Look gesehen habe", erklärte die TikTokerin.