Im siebten Film des "Transformers"-Franchise werden wir ins Jahr 1994 versetzt: Dort beginnt in Brooklyn für Noah (Anthony Ramos) und die ehrgeizige Archäologie-Assistentin Elena (Dominique Fishback) ein Abenteuer, das sie um die Welt führen wird.

Die Autobots rund um Optimus Prime (Original-Stimme von Peter Cullen) treffen auf die bösen Terrorcons und ihren Anführer Scourge (Stimme von Peter Dinklage). Plötzlich tauchen auch die Maximals auf – tierähnliche Transformers, die schon seit vielen Jahren versteckt auf der Erde leben.

An Überraschungen und neuen wandlungsfähigen Hasbro-Actionfiguren besteht in diesem Prequel also kein Mangel, doch wie sieht es mit dem Ende von "Transformers: Aufstieg der Bestien" aus? Da erwartet uns tatsächlich eine völlig unvorhersehbare Wendung, die Rückschlüsse auf künftige Projekte zulässt. Wir erklären euch, was da auf uns zukommt.