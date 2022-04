Die vielen schrecklichen Kriegsszenen liegen bereits hinter uns, als ganz zuletzt in Steven Spielbergs Meisterwerk "Saving Private Ryan" eine alt gewordene Hauptfigur an das Grab ihres Retters tritt und all die Opfer, die für ihn gebracht worden sind, Revue passieren lässt. Dieses fiktive Gespräch mit Captain Miller gipfelt in den Worten: "Sag mir, ich bin ein guter Mensch. Sag mir, ich hatte ein gutes Leben."

"Der Soldat James Ryan" ist auf Netflix verfügbar.