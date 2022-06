"Trees of Peace": Die wahre Geschichte hinter dem Netflix-Drama

"Am Leben festgehalten"

Auch wenn es die vier Protagonistinnen nicht im realen Leben gab, ist deren Geschichte doch von echten Schicksalen inspiriert. Zahlreiche Menschen versteckten sich während des Genozids und hofften so, einem brutalen Mord zu entgehen und am Leben zu bleiben. Darunter auch viele Frauen.

Alanna Brown, Regisseurin und Autorin von "Trees of Peace", in einem Interview im Rahmen des Peoria Film Fests (via "History vs Hollywood"): "Ich stieß auf echte Überlebensgeschichten von Frauen und Menschen im Allgemeinen und war sehr ergriffen von dem Willen, eine solch schreckliche Tortur zu überleben, ohne Essen, ohne Wasser, manchmal ohne ein Dach über den Kopf. [Diese Menschen] haben sich unter den extremsten Umständen, die man sich vorstellen kann, versteckt und haben am Leben festgehalten."

Ein weiterer beeindruckender, aber wenig bekannter Fakt: Nach dem Völkermord in Ruanda 1994 standen die überlebenden Frauen an der Spitze der Rehabilitationsbewegung für ihr Land. Ruanda hat heute mehr Frauen in der Regierung als jedes andere Land der Welt. Die Regierung ist mehrheitlich weiblich aufgestellt.



Hier geht's direkt zum Film!