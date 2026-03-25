Diese TV-Highlights bietet das Oster-Programm 2026
Von Karsamstag, dem 28. März, bis zum Ostermontag, dem 6. April 2026, verwandelt der ORF sein Programm in ein multimediales Osternest. Auf ORF 1, ORF 2, ORF III und 3sat sowie digital auf ORF ON und ORF KIDS erwartet das Publikum eine bunte Vielfalt: Die ORF-Religionsabteilung setzt tiefgründige Akzente, während Filmfans mit heimischen Produktionen und internationalen Kinopremieren voll auf ihre Kosten kommen. Ergänzt durch kulturelle Highlights, spannende Dokumentationen und ein buntes Abenteuerprogramm für Kinder. Hier sind die Oster-Highlights zusammengefasst.
Das Oster-Programm auf ORF 1
Krimi & Romantik aus Österreich
- Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ (30. März, 20:15 Uhr): Thomas Stipsits ermittelt erneut als Inspektor Sifkovits im Südburgenland. Statt Osterruhe wartet ein skurriler Kriminalfall.
- „Herzklang – Zurück zu mir“ (4. April, 20:15 Uhr): Schlagersängerin Melissa Naschenweng feiert ihr Schauspieldebüt in einer Hauptrolle. Die Romanze führt sie aus dem Star-Alltag zurück in ihre Kärntner Heimat auf die Alm.
Internationale Spielfilme & Premieren
- Tragikomödie: In „Das Beste kommt noch!“ (3. April, 20:15 Uhr) glänzen Til Schweiger und Michael Maertens in einem Remake über Freundschaft und eine folgenschwere medizinische Verwechslung.
- Drama & Thriller (5. April):
- „Lass ihn gehen“ (22:15 Uhr): Kevin Costner und Diane Lane kämpfen als Großeltern gegen eine gewalttätige Familie in North Carolina.
- „Missing“ (00:00 Uhr): Ein moderner Social-Media-Thriller, in dem eine 18-Jährige online nach ihrer verschwundenen Mutter sucht.
- Osternmontag-Finale (6. April):
- „Der Vater der Braut“ (20:15 Uhr): Andy García in der Neuverfilmung des Komödienklassikers rund um Hochzeitschaos und Abschiedsschmerz.
- „Love Again - Zweite Chance für die Liebe“ (22:05 Uhr): Ein romantisches Remake des Stoffes „SMS für Dich“, inklusive einem Auftritt von Weltstar Celine Dion.
Das Oster-Programm auf ORF 2
1. Gottesdienste & Religion
Die ORF-Religionsabteilung begleitet die Karwoche und Ostern mit Live-Übertragungen:
- Palmsonntag (29. März, 09:30 Uhr): Katholischer Gottesdienst aus Berg im Drautal.
- Karfreitag (03. April, 10:05 Uhr): Evangelischer Gottesdienst aus Mödling.
- Karsamstag (04. April, 13:15 Uhr): Österliche Segensfeier aus Maria Straßengel.
- Ostersonntag (05. April, ab 09:55 Uhr): Ostergottesdienst aus Rom mit Papst-Segen „Urbi et Orbi“.
2. Krimi, Film & Serie
Hochkarätige Unterhaltung und Abschiede prägen die Primetime:
- 29. März, 20:15 Uhr: Heino Ferch ermittelt im 10. Fall von „Spuren des Bösen: Sühne“.
- 05. April, 20:15 Uhr: „Das Traumschiff“ nimmt Kurs auf Island.
- 05. April (21:55 Uhr) & 06. April (20:15 Uhr): Der große Tatort-Abschied des Münchner Duos Nemec und Wachtveitl (Zweiteiler „Unvergänglich“).
3. Brauchtum, Kultur & Natur
Heimische Traditionen und Dokumentationen stehen im Fokus:
- 28. März, 20:15 Uhr: „Mei liabste Weis“ mit Franz Posch live aus der Steiermark.
- 30. März, 23:15 Uhr: Architektur-Doku „Wachgeküsst: die Villa Beer“ über das Wiener Juwel.
- 31. März, 20:15 Uhr: Karl Ploberger beim „Frühlingserwachen“ an den oberitalienischen Seen.
- Oster-Spezials: Bräuche aus Kärnten (29. März, 16:00 Uhr), dem Innviertel (02. April, 14:20 Uhr) und rund um den Bodensee (05. April, 17:05 Uhr).
- Vormittags-Highlights: „Oster-Reich“ über österreichische Bräuche (05. April, 09:05 Uhr) und eine Reise in die Welt der Ostereier-Magie (06. April, 09:05 Uhr).
4. Beliebte Magazine & Persönlichkeiten
- Maggie Entenfellner feiert die „Osterzeit“ bei „Zurück zur Natur“ (05. April, 13:10 Uhr).
- Barbara Karlich macht einen „Besuch beim Osterhasen“ (05. April, 18:05 Uhr).
Das Oster-Programm auf ORF III
1. Liturgie & Gottesdienste (Live)
ORF III überträgt das Triduum Sacrum (die heiligen drei Tage) dieses Jahr aus der Pfarrkirche Bad Hall (OÖ):
- Gründonnerstag (02. April, 19:00 Uhr): Abendmahlfeier mit Fußwaschung.
- Karfreitag (03. April, 19:00 Uhr): Karfreitagsliturgie.
- Karsamstag (04. April, 21:05 Uhr): Feierliche Auferstehung als Höhepunkt.
- Ostermontag (06. April, 10:00 Uhr): Evangelischer Gottesdienst live aus Graz.
2. Karfreitags-Schwerpunkt (03. April)
- TV-Premiere (09:00 Uhr): Die Neufassung der „Passionsspiele Erl“ (von Christian Kolonovits).
- Gedenken (15:00 Uhr): Schweigeminute zur Todesstunde Christi, gefolgt von Dokus wie „INRI – Warum musste Jesus sterben?“ und einem Beitrag zum Turiner Grabtuch.
- Film-Epos (04. April, 23:05 Uhr): Mel Gibsons „Die Passion Christi“ im Anschluss an die Auferstehungsfeier.
3. Dokumentationen & Brauchtum
- Religion & Geschichte: Josef Hader erkundet in „Wie die Bibel heilig wurde“ das Heilige Land (30. März, 22:45 Uhr). Zudem gibt es Dokus über Fastenbräuche und die Geheimnisse der Karwoche.
- Heimat & Kulinarik (01. April): Neuproduktionen führen ins Sengsengebirge (20:15 Uhr) und zeigen „Steirische Ostern“ (21:05 Uhr).
- Regionale Einblicke: Die Reihe „Magische Ostern“ beleuchtet Bräuche in Kärnten und Tirol (2. & 3. April, mittags).
4. Klassik & Musik-Highlights
- Palmsonntag (29. März, 20:15 Uhr): „Osterklänge aus Madrid“ mit Sopranistin Maria Ladurner und Mozarts Requiem.
- Ostersonntag (05. April, 20:15 Uhr): Das Frühlingsfestival der Wiener Symphoniker aus Triest unter Petr Popelka (Schwerpunkt: Puccini und Lehár).
5. Service & Lebenshilfe
- Ernährung: „MERYN am Montag“ (30. März, 18:45 Uhr) widmet sich der veganen/vegetarischen Kost zum Fastenende.
- Spiritualität: In der Reihe „Miteinander – Füreinander“ sprechen Rotraud A. Perner (03. April, 20:00 Uhr) und August Ruhs (02. April, 20:00 Uhr) über modernen Glauben und die Psychologie des Fastens.
Das Oster-Programm auf 3sat
1. TV-Premiere & Regionalfokus
- Ostern in Kärnten (6. April, 13:05 Uhr): Die neue Dokumentation von Franz Gruber beleuchtet das Zusammenspiel von Glauben, tief verwurzeltem Brauchtum und Gemeinschaft im südlichsten Bundesland.
- Kärntner Traditionen (4. April, 15:05 Uhr): Ein spezieller Blick auf Reindling, Schinken und die traditionellen Osterfeuer.
2. Kulinarik & Backtraditionen
- Osterzauber in Europa (4. April, 10:45 Uhr): Eine Reise zu den Rezepten für Pinzen, Fladen und süße Zöpfe quer durch den Kontinent.
- Festtagsbraten & Osterbrot (5. April, 13:05 Uhr): Bräuche und kulinarische Genüsse rund um den Ostertisch.
- Klostergeheimnisse (6. April, 10:40 Uhr): Kulinarische Köstlichkeiten aus klösterlicher Tradition.
3. Handwerk & Symbole
- Ostereier-Magie (3. April, 19:20 Uhr): Anita Lackenberger zeigt faszinierende Verziertechniken aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Osteuropa.
- Glockenklang (6. April, 09:55 Uhr): Eine Dokumentation über die Bedeutung und den Klang von Glocken als Verbindung zwischen Himmel und Erde.
4. Kulturhistorische Einblicke
- Stephansdom (6. April, 09:10 Uhr): Ein Porträt des Wiener Wahrzeichens sowie seiner Menschen und Wunder.
- Regionale Vielfalt: Weitere Dokumentationen beleuchten Bräuche in ganz Österreich („Oster-Reich“, 5. April, 13:50 Uhr) sowie die unterschiedlichen Traditionen rund um den Bodensee (6. April, 12:10 Uhr).
Das Oster-Programm für Kids
Das Osterprogramm für die jüngsten Zuschauer:innen bietet 2026 eine bunte Mischung aus TV-Klassikern, brandneuen Animationshits und interaktiven Streaming-Angeboten. Hier ist die Zusammenfassung:
TV-Highlights auf ORF 1
- Der Kobold ist zurück: Am Ostermontag (6. April, ab 07:00 Uhr & 16:45 Uhr) treibt der Rotschopf in sechs „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ seinen Unfug – inklusive sprechendem Schreibtisch und einem Jojo-Abenteuer.
- Großes Kino:
- „Der Super Mario Bros. Film“ (6. April, 13:40 Uhr): Das bunte Animations-Spektakel rund um Mario, Prinzessin Peach und den bösen Bowser.
- „Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer“ (5. April, 14:40 Uhr): Der Kult-Kater und Hund Odie werden entführt und treffen auf Garfields Vater.
- Oster-Klassiker:
- Galapagos X (29. März, 06:35 Uhr): Neue Folge „Hasen am falschen Ort“.
- Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau (5. April, 08:40 Uhr).
- Bibi und Tina – Das Osterfeuer (6. April, 06:00 Uhr).
Digitales Angebot: ORF KIDS & App
Auf kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App gibt es eine eigene Oster-Lane zum Streamen mit:
- Themen-Specials: Alles rund um Hasen und Ostereier in Serien wie Dora, Kiwi, Vegesaurier und Tierärztin Vida.
- Basteln & Tipps: Das Format „Mini Spezial“ liefert kreative Geschichten und praktische Tipps für das Osterfest.
- Klassiker: Auch hier sind Servus Kasperl, Arthur und die Freunde der Tafelrunde sowie BOX mit dabei.