Von Karsamstag , dem 28. März , bis zum Ostermontag , dem 6. April 2026 , verwandelt der ORF sein Programm in ein multimediales Osternest. Auf ORF 1, ORF 2, ORF III und 3sat sowie digital auf ORF ON und ORF KIDS erwartet das Publikum eine bunte Vielfalt : Die ORF-Religionsabteilung setzt tiefgründige Akzente, während Filmfans mit heimischen Produktionen und internationalen Kinopremieren voll auf ihre Kosten kommen. Ergänzt durch kulturelle Highlights, spannende Dokumentationen und ein buntes Abenteuerprogramm für Kinder. Hier sind die Oster-Highlights zusammengefasst.

Die ORF-Religionsabteilung begleitet die Karwoche und Ostern mit Live-Übertragungen:

ORF III überträgt das Triduum Sacrum (die heiligen drei Tage) dieses Jahr aus der Pfarrkirche Bad Hall (OÖ):

Das Oster-Programm für Kids

Das Osterprogramm für die jüngsten Zuschauer:innen bietet 2026 eine bunte Mischung aus TV-Klassikern, brandneuen Animationshits und interaktiven Streaming-Angeboten. Hier ist die Zusammenfassung:

TV-Highlights auf ORF 1

Der Kobold ist zurück: Am Ostermontag ( 6. April , ab 07:00 Uhr & 16:45 Uhr ) treibt der Rotschopf in sechs „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ seinen Unfug – inklusive sprechendem Schreibtisch und einem Jojo-Abenteuer.

Am Ostermontag ( , ab ) treibt der Rotschopf in sechs seinen Unfug – inklusive sprechendem Schreibtisch und einem Jojo-Abenteuer. Großes Kino: „Der Super Mario Bros. Film“ ( 6. April, 13:40 Uhr ): Das bunte Animations-Spektakel rund um Mario, Prinzessin Peach und den bösen Bowser. „Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer“ ( 5. April, 14:40 Uhr ): Der Kult-Kater und Hund Odie werden entführt und treffen auf Garfields Vater.

Oster-Klassiker: Galapagos X ( 29. März, 06:35 Uhr ): Neue Folge „Hasen am falschen Ort“. Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau ( 5. April, 08:40 Uhr ). Bibi und Tina – Das Osterfeuer ( 6. April, 06:00 Uhr ).



Digitales Angebot: ORF KIDS & App

Auf kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App gibt es eine eigene Oster-Lane zum Streamen mit: