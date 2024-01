So turbulent 2023 auch war, die österreichischen TV-Sender vermittelten Stabilität - zumindest mit Blick auf ihre Marktanteile. Viele verbuchten leichte Verluste, größere Verschiebungen blieben laut Teletestdaten aber aus. Die ORF-Gruppe baute nach infolastigen Coronajahren etwas ab und kam auf 33,8 Prozent Marktanteil. Auch die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe verlor leicht und erzielte 7,3 Prozent. ServusTV blieb mit 4,3 Prozent Marktanteil stabil und war stärkster Privatsender.

Auf den ORF entfielen laut einer Aussendung 1.973 der 2.000 meistgesehenen TV-Sendungen aus 2023. Mit einer Ausnahme in Form der ServusTV-Nachrichten waren alle Top-Sendungen abseits des ORF Formel 1- und Fußball-Übertragungen auf ServusTV. Das Ranking führte die "ZiB" vom 13. Februar mit 1,63 Mio. Zusehern an. Dahinter folgte die "Bundesland heute"-Ausgabe vom 16. Jänner mit 1,54 Mio. Zuschauern. Auf den folgenden Plätzen waren der 2. Durchgang des Herren-Slaloms in Schladming (1,53 Mio.), die Opernballeröffnung (1,5 Mio.) und der Slalom der Herren im Rahmen der alpinen Ski-WM (1,24 Mio.). Auch das ESC-Finale (1,22 Mio.) und das Neujahrskonzert (1,2 Mio.) finden sich in den Top Ten.

ORF 2 kam im Vorjahr auf 21 Prozent Marktanteil (-0,4 Prozentpunkte), ORF 1 auf 9,5 Prozent (-0,3 Prozentpunkte). Abseits des ORF stand ServusTV mit 4,3 Prozent Marktanteil an der Spitze der Privatsender. Der Salzburger Privatsender zeigte sich etwa über wachsendes Interesse an "Servus am Abend" (8,1 Prozent Marktanteil) oder "Quizmaster" (6,8 Prozent Marktanteil) erfreut. Traditionell punktet der Sender stark mit Livesport. So erreichte etwa das Formel 1-Rennen in Las Vegas mit 61,1 Prozent den höchsten Marktanteilswert seit Übertragungsstart.