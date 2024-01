Zwischen Döbling und Floridsdorf

Ganz falsch ist so ein Vergleich nicht, denn auch in der österreichischen Produktion stehen Klassenunterschiede im Mittelpunkt und sorgen für Spannungen – zu Mord und Totschlag wird es dabei hoffentlich nicht kommen (obwohl man da gar nicht so sicher sein kann, wenn man etwa an "Vorstadtweiber" denkt).

Die Hauptfiguren sind vier Mädchen, von denen zwei Schwestern Penelope "Nelly" und Tiziana "Tizi" (Fanni Schneider und Theresa Riess) aus reichem Döblinger Haus stammen, während die beiden Freundinnen Jenny und Vero (Anja Pichler und Mara Romei) der Floridsdorfer Arbeiter:innenschicht angehören, in einem Nagelstudio oder im Paketzentrum der Post malochen und sich nach dem "besseren Leben" voll Luxus, teuren Klamotten und edlen Vorortvillen sehnen.