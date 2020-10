„Und jetzt: Die Muppets“ bald auf Disney+

So turbulent wird es zugehen, wenn die Muppets dabei sind, ihre brandneue Streaming-Serie hochzuladen. Miss Piggy wird mit ihrem neuen Blog „Lifestyle mit Miss Piggy“ zum Lifestyle-Guru. Dr. Bunsenbrenner und sein Assistent Beaker bringen die Wissenschaft im Muppet-Labs-Feldtest auf die Straße. Der schwedische Koch führt kulinarische Kämpfe mit Herausforderern in Okey Dokey Kookin. Muppets-Interviewer treffen auf Promis und laden in Muppets Privat zum Gespräch. Pepe die Riesengarnele ist der ungestüme Moderator einer unvorhersehbaren (und eben erst erfundenen) Spielshow in Pepes Unglaublicher Spielshow. Muppet-Fan Walter erhält eine Ausbildung in einem obskuren Hobby bei Muppets Masters. Jetzt ist es an Scooter, alles fertig zu stellen und vor Ablauf der Frist hochzuladen - und alle Hindernisse, Ablenkungen und Komplikationen zu überwinden, mit denen ihn der Rest der Muppets-Bande konfrontiert.

Folge 1 von „Und jetzt: Die Muppets“ erscheint bei uns am 6. November auf Disney+