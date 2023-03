Worum geht's in "Unseen"?

Erzählt wird die gefährliche Wandlung der unscheinbaren Zenzi Mwale (Gail Mabalane) von der Putzfrau zur Mörderin. Auf der Suche nach dem Verbleib ihres verschwundenen Mannes begibt sich Zenzi auf einen gefährlichen und zerstörerischen Weg, der von finsteren Gestalten übersät ist, die sie für ihre ruchlosen Pläne ausnutzen wollen. Gail Mabalane liefert eine eindringliche Vorstellung als die zunehmend verzweifelte, aber entschlossene Zenzi.

Im Trailer macht die Thriller-Serie bereits einen äußerst spannenden Eindruck, in dem nicht die üblichen ProtagonistInnen im Fokus stehen, sondern eine Schwarze, mittellose Putzfrau. Auch die Geschichte an sich klingt originell, sodass Fans von Krimis und Thrillern sich auf eine abwechslungsreiche Serie freuen können, die man so nicht schon dutzende Male präsentiert bekommen hat.