"Utopia"-Trailer: Verschwörungen, gefährliche Viren und Comic-Nerds

Die britische Action-Kultserie "Utopia" ist eine durchgeknallte, ziemlich blutige Achterbahnfahrt. Schon 2018 hat Amazon Prime Video verkündet, ein US-Remake zu planen. Nun ist der erste Trailer da – und ein Starttermin: Im Oktober wird die Amazon Originalserie aus der Feder der preisgekrönten Drehbuchautorin Gillian Flynn ("Gone Girl", "Sharp Objects") auf der Streaming-Plattform in englischer und deutscher Sprache starten. Es ist anzunehmen, dass Amazon wieder mit zwei bis drei Episoden startet und der Rest der achtteiligen TV-Serie dann wöchentlich folgt, wie schon bei "The Boys" im September. Hier ist der erste Trailer: