Am 31. Oktober 2018 ruft der norwegische Milliardär Tom Hagen die Polizei an, um die Entführung seiner Frau zu melden. Auf seinem Schreibtisch wurde ein Notizzettel hinterlegt, auf dem steht, dass er weder die Polizei noch die Medien von der Entführung in Kenntnis setzen soll. Die potenziellen Entführer verlangen Lösegeld in Form einer Kryptowährung.

Jorunn Lakke und ihr Kollege Micael Delvir beginnen mit den versteckten Ermittlungen und versuchen, unauffällig das Umfeld des Opfers abzuklappern. Schon bald müssen die beiden feststellen, dass in diesem Fall nichts so ist, wie es am Anfang gescheint hat.