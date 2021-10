Viennale 2021: Die 5 besten Filme fürs perfekte Date

"Blutsauger"

Mit einer Komödie kann man beim Date eigentlich nichts falsch machen: Ein sowjetischer Schauspieler in den 1920er Jahren will nach Hollywood gehen, verliebt sich auf dem Weg aber in eine Gräfin. Diese entpuppt sich als Vampir, was den Film schnell in eine marxistische Vampirkomödie verwandelt. Perfekt, um in Gespräche über das Leben und alles Übernatürliche einzutauchen.

Noch steht kein Kinostart für "Blutsauger" in Österreich fest.

Spielzeiten:

23.10. 15:30 Uhr im Stadtkino im Künstlerhaus (OmeU)

24.10. 20:30 Uhr im Urania (OmeU)