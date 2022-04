Marvel: Kehrt Paul Bettany als Vision ins MCU zurück?

In "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" dürfen wir uns auf jede Menge Comebacks beliebter Marvel-HeldInnen freuen: Neben der Hauptfigur (Benedict Cumberbatch) werden auch Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong und sogar Patrick Steward als Professor X zurückkehren.

Vor allem Olsen wird im sicheren Blockbuster-Hit eine große Rolle spielen, muss Wanda Maximoff alias Scarlett Witch doch nach wie vor mit ihrer Trauer klarkommen, die durch die tragischen Ereignisse in "Avengers: Endgame" und "WandaVision" ausgelöst wurden. Den Tod ihres Ehemannes Vision sowie die Trennung von ihren beiden Söhnen hat die Hexe nach wie vor nicht verkraftet.

Wie ein Trailer bereits verriet, werden Wandas Jungs Billy und Thomas mindestens einen Kurzauftritt im Film haben. Heißt das etwa, dass wir uns auch auf ein Wiedersehen mit Vision aka Paul Bettany freuen dürfen?