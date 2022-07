Die 11 schönsten Liebespaare aus dem MCU:

Peter Parker und Gwen Stacy

Zugegeben, die Spiderman-Filme mit Andrew Garfield sind streng genommen kein Teil des MCU, aber seit "Spider-Man: No Way Home" irgendwie doch, also drücken wir beide Augen zu, denn dieses romantisch-tragische Paar muss einfach in unserer Liste auftauchen.

Vor M.J. gab es Gwen, die große Jugendliebe von Peter Parker. Gwen musste rennen, damit M.J. gehen konnte: Gwens Tod ging als einer der tragischsten und schockierendsten Momente in der Marvel-Comic-Geschichte ein – und man fragt sich, ob M.J. tatsächlich einen Platz in Peters Herz gefunden hätte, wenn Gwen nicht dieses herzzerreißende Schicksal ereilt hätte. Gwens Tod hat für immer blaue Flecken auf Peters Seele hinterlassen – doch ihrer gemeinsame Geschichte ist dank "Spider-Man: No Way Home" ein zumindest bittersüßes Ende gegönnt.