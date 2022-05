VOLXkino 2022 eröffnet die Freiluftkino-Saison in Wien

Beim Filmschauen kommen d'Leut 'zam

Kino dort, wo es sonst nicht ist – das macht das Flair des urbanen Wanderkinos aus. Die Leinwand wird in Parkanlagen, zwischen Gemeindebauten, auf öffentlichen Plätzen und Märkten, am Gürtel oder Stadtrand aufgestellt. Zudem ist der Eintritt immer frei.

Mit drei Terminen, von 25. - 27. Mai, startet das VOLXkino in die diesjährige Saison, eröffnet wird in gewohnter Weise am Karmelitermarkt im 2. Bezirk. Freuen kann man sich heuer auch auf Locations wie den Schweizergarten, den Roten Berg und erstmals beim Zwischennutzungsprojekt „Wild im West“ oder der Neuen Donau beim Usus am Wasser.