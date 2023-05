"Killers of the Flower Moon" mit Leonardo CiCaprio

Auch Fans des US-Filmemachers Martin Scorsese und des Schauspielers Leonardo DiCaprio können sich freuen: Fast vier Stunden dauert der Film "Killers of the Flower Moon", der von einem Konflikt um Ölbohrrechte zwischen amerikanischen Ureinwohnern und weißen Siedlern erzählt. DiCaprio verkörpert den Neffen eines einflussreichen Ranchers, der sich das schwarze Gold unter den Nagel reißen will.

Wer sich hingegen "Strange Way of Life" von Pedro Almodóvar ansehen möchte, steht unter Umständen länger in der Schlange als er im Kino sitzen wird. Gerade mal eine halbe Stunde dauert der Schwulen-Western, der außer Konkurrenz läuft.

Ebenfalls mit Spannung erwartet die cinephile Gemeinde das neue Werk von Wes Anderson. "Asteroid City" spielt in den 1950er-Jahren in einer abgelegenen Wüstenstadt und ist unter anderem mit Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton und Adrien Brody besetzt.