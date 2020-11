"WandaVision": Rückkehr eines verstorbenen MCU-Charakters?

In jedem Fall gibt es ein Wiedersehen mit dem Avengers-Mitglied Vision (Paul Bettany). Der Android wurde in "Avengers: Infinity War" (2018) vom galaktischen Superschurken Thanos getötet. Doch in "WandaVision" scheint Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) ihren Geliebten mit ihren magischen Superkräften wieder ins Leben zurückgeholt zu haben. Damit ist für Marvel-Fans klar, dass in der Serie jede Menge Magie im Spiel – und somit alles möglich – ist.