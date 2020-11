"Was sie trugen": Tom Hardy als Star in Vietnam-Drama

Auch der Schwede Bill Skarsgård (30, "Es") ist demnach an Bord. Die Dreharbeiten sind für Anfang 2021 in Thailand geplant. Vorlage ist der Roman von US-Schriftsteller Tim O'Brien (74) aus dem Jahr 1990 mit dem deutschen Titel "Was sie trugen". Das Buch schildert die Erlebnisse junger US-Soldaten einer Kompanie während des Vietnam-Krieges. Dabei geht es um die persönlichen Erfahrungen von Angst, Mut und Schuldgefühlen. Der Autor war selbst Ende der 1960er Jahre als Soldat in Vietnam. Das Trauma des Krieges hatte er auch in dem Kriminalroman "Geheimnisse und Lügen" (1996) dargestellt.