Dreharbeiten trotz Corona!

Ganz besonders aber sorgte die authentische und von Ortega selbst choreographierte Tanzszene, die in Folge 4 zu sehen ist, für Aufsehen und viel Beifall; schnell war ein neuer TikTok-Trend geboren. Doch genau diese Szene sorgt nun für einen gewaltigen Backlash unter Fans und sonstigen Personen, denen die Gesundheit ihrer Mitmenschen nicht egal ist. Die erste "Wednesday"-News also, die nicht mit Heiterkeit aufgenommen wird.

Denn in einem Interview mit "NME" erzählte Ortega davon, dass sie während der Dreharbeiten zu dieser Szene corona-positiv war. Genau genommen wartete sie da noch auf das Testergebnis, nachdem sie bereits am Morgen mit verdächtigen Symptomen aufgewacht war. "Ich hatte den Song [The Cramps’ 'Goo Goo Muck‘; Anm.] ungefähr eine Woche zuvor bekommen und ich habe einfach alles rausgeholt, was ich konnte … Es ist verrückt, weil es mein erster Tag mit COVID war, also war es schrecklich zu filmen.“

Und weiter: "Sie gaben mir Medizin zwischen den Aufnahmen, weil wir auf das positive Ergebnis warteten. Ich habe darum gebeten, [die Szene] noch einmal zu machen, aber wir hatten keine Zeit. Ich denke, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen besser machen können.“