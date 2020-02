Wes Anderson: Erster Trailer des neuen Films "The French Dispatch"

Das fiktive Wochenmagazin im Film ist laut eigenen Angaben von "The New Yorker" von ebendiesem US-Magazin sehr lose inspiriert: seinem Herausgeber, den Journalisten und den publizierten Reportagen. Drei dieser Reportagen werden im Film als parallele Handlungsstränge verfilmt. Wes Anderson ist demnach schon seit jungen Jahren ein treuer Fan des US-Magazins und hat sogar eine riesige Sammlung gebundener "The New Yorker"-Ausgaben angehäuft, die bis in die 1940er-Jahre zurückreicht.

Auf der Besetzungsliste von "The French Dispatch" stehen unter anderem Bill Murray, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Lea Seydoux, Timothee Chalamet und Owen Wilson.

Bei "The French Dispatch" hat Wes Anderson wie seit 2007 bei all seinen Filmen – "Darjeeling Limited" (2007), "Fantastic Mr. Fox" (2009), "Moonrise Kingdom" (2012), "Grand Budapest Hotel" (2014) und zuletzt "Isle of Dogs" (2018) – wieder mit der kalifornischen Produktionsfirma Indian Paintbrush zusammengearbeitet. Der Film ist im Verleih von Searchlight Pictures, das bis vor kurzem noch Fox Searchlight hieß und nun zu Disney gehört.