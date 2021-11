"Die Wespe"-Trailer: Sky-Comedy-Serie aus der Dart-Welt

Spielverbot auf Lebenszeit

Eddie Frotzke ist ein Berliner Original, das immer etwas zu selbstbewusst unterwegs ist, aber das Herz am rechten Fleck hat. Nun steckt der Dartprofi jedoch in der Krise: Ruhm weg, Geld weg, Frau weg, und die körperliche Fitness lässt auch zu wünschen übrig. Umgehend erfolgt die Quittung: Ziehsohn Kevin (Leonard Scheicher) hat ihn in der deutschen Rangliste überholt und Manu (Lisa Wagner), Eddies Ehefrau, reicht es auch allmählich.

Beim nächsten Turnier platzt dann die Bombe: Eddie wird von Kevin am Dartboard gedemütigt und findet heraus, dass Manu eine Affäre hat. Eddie sieht rot, es kommt zur wilden Verfolgungsjagd, Dartpfeile fliegen durch die Luft – und Eddie kassiert ein lebenslängliches Spielverbot.

Schluss. Aus. Ende. Mit Manu, mit Kevin und mit seiner Dart-Karriere. Stattdessen Vertreterjob und Einzug in die Laube seines besten Freundes Nobbe (Ulrich Noethen), seines Zeichens ebenfalls ehemaliger Dart-Profi mit Alkoholproblemen.

Aber Eddie will zurück ins Leben und in die Karriere finden und beweisen, dass er nicht umsonst "die Wespe" genannt wird. Leichter gesagt als getan. Bis "die Wespe" wieder zuverlässig zustechen kann, muss Eddie erst einmal den Weg der Selbsterkenntnis einschlagen und einige Rückschläge überwinden.