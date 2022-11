Am vergangenen Wochenende lud Thomas Gottschalk (72) zu einer neuen Ausgabe von "Wetten, dass..?". Dass die Show dabei längst nicht bei allen gut ankam, ist dem Moderator offensichtlich ziemlich egal. "Es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen", schreibt Gottschalk in der "Bild"-Zeitung. Das Format laufe "immer nach dem gleichen Muster" ab: "Es freuen sich viele Leute darüber und die Quote ist höher als woanders."