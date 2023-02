Ein Leben zwischen England und Pakistan

Drehbuchautorin Jemima Khan erzählt im Presseheft über das Zustandekommen des Projekts und gibt dabei zugleich Einblicke in ihre Lebensgeschichte:

"Als ich 20 Jahre alt war, ließ ich mein Leben in London für einer Ehe zurück, die mich nach Lahore und Islamabad führte, wo ich ein Jahrzehnt lang lebte und meine beiden Söhne zur Welt brachte. In dieser Zeit entwickelte ich eine tiefe Zuneigung für Pakistan: ein quirliges und faszinierendes, jedoch oft negativ dargestelltes Land. Das Leben dort öffnete mir die Augen für eine grundlegend andere Vorstellung von andauernder Liebe.

So begann 'What's Love Got To Do With It?' als eine Versuchsanordnung, mit der ich ergründen wollte, wie sich die Vorstellung von Romantik im Osten und Westen unterscheidet. Der Film sollte zum einen eine Feier des multikulturellen Großbritannien sein, in dem meine britisch-pakistanischen, muslimischen Söhne leben, zum anderen eine Feier des gastfreundlichen, farbenfrohen und fröhlichen Pakistans, wie ich es kenne. Nennen wir es einen Liebesbrief an Pakistan... mein alter Freund."