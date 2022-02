Bei Filmen verhält es sich so wie in der Liebe: Frischer Wind muss her! Nur wenn man die eigenen Gewohnheiten immer wieder reflektiert und in regelmäßigen Abständen über Bord wirft, bleibt Neues neu und davor bewahrt, dem Routine-Tod zu sterben. Der Mut, Neues zu wagen und das Alltägliche hinter sich zu lassen, ist es, was unsere Beziehungen als auch unser cineastisches Sehverhalten in Frischhaltefolie hüllt.

"Pretty Woman", "Titanic", "Harry & Sally" – durchaus zurecht zeitlose Klassiker, aber halt auch bereits bis zum Abwinken gesehen. Been there, done that! Wieso also nicht mal neues, unbetretenes Terrain im Liebesfilm-Genre wagen und zu Titeln greifen, die bisher unberührt blieben? Nichts geht schließlich über das berühmte erste Mal ...

10 Liebesfilme, die du garantiert noch nicht kennst: