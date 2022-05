"Where The Scary Things Are"-Trailer: Horror für Online-Ruhm

Hommage an den 80er-Horror

"Where The Scary Things Are" mutet wie ein Mix aus "Die Goonies" und "Stand By Me" an, aufgepimpt mit einem düsteren Twist. Aber auch die Horror-Coming-Of-Age-Storys "ES" und "Stranger Things" kommen einem in den Sinn. Der Drang von pubertierenden Kids nach Aufmerksamkeit und Online-Berühmtheit, der zum unkontrollierbaren Monster wird, ist zwar wenig subtil, aber trotzdem effektiv. Man darf also gespannt sein!





"Where The Scary Things Are" startet am 28. Juni als VOD in den USA. Wann der Film bei uns veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.