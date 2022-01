The Black Phone

Vom "Doctor Strange"-Regisseur Scott Derrickson: Finney Shaw, ein schüchterner, aber kluger 13-jähriger Junge, wird von einem sadistischen Kindermörder (Ethan Hawke) entführt und in einem schalldichten Keller gefangen. Da erhält der Bub einen Anruf vom titelgebenden Telefon an der Wand – an der anderen Leitung sind die Stimmen der früheren Opfer des Irren zu hören. Sie tun alles, damit sie Finney vor dem selben Schicksal bewahren, das ihnen widerfahren ist ... Geht unter die Haut!

Kinostart: 23. Juni 2022