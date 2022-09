Will Ferrell und Ryan Reynolds im Apple-Weihnachts-Musical

Ron Burgundy trifft auf Deadpool - in einem Weihnachtsmusical. So in etwa lässt sich die Apple-Eigenproduktion "Spirited" mit Will Ferrell (55) und Ryan Reynolds (45) in den Hauptrollen zusammenfassen. Das schräge Projekt, eine musikalische Neuinterpretation der berühmten "Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens (1812-1870), hat inzwischen einen offiziellen Starttermin spendiert bekommen: ab 18. November werden Ferrell und Reynolds gemeinsam auf Apple TV+ trällern und tanzen.

Ebenfalls mit dabei sind unter anderem Octavia Spencer (52), Patrick Page (60), Loren Woods (44), Joe Tippett (40) und Sunita Mani (35). Mit Blick auf das Spaßvogel-Duo in den beiden Hauptrollen scheint klar, worauf sich das Publikum einstellen darf: Neben Gesang auch auf jede Menge Klamauk. Diese Prognose wird durch die Wahl des Regisseurs noch bestärkt. "Spirited" stammt von Filmemacher Sean Anders (53), der Filme wie "Der Chaos-Dad", beide "Daddy's Home"-Teile und zuletzt "Plötzlich Familie" gedreht hat.