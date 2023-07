Jamie Campbell Bower spielte Vecna

In der Rolle dieses undurchschaubaren vermeintlichen Helfers erleben wir Jamie Campbell Bower, dessen Name vielleicht vielen von euch nichts sagt. Doch sobald ihr erfahrt, in welcher Rolle er kürzlich zu sehen war, wird sich das garantiert ändern.

Bower spielte nämlich in der vierten Staffel des Netflix-Hits "Stranger Things" den Bösewicht Vecna. Man kann zwar sein Gesicht hinter dieser unheimlichen Maske nicht erkennen, doch er war in dieser Serie auch in seiner menschlichen Gestalt unter dem Namen Henry Creel zu sehen.