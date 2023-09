Aber von vorne...

Geboren wurde Romy Schneider am 23. September 1938 als Rosemarie Magdalena Albach-Retty in Wien. Ihre Eltern waren die Augsburger Schauspielerin Magda Schneider (1909-1996) und der österreichische Schauspieler Wolf Albach-Retty (1906-1967). Ihr jüngerer Bruder Wolf-Dieter Albach-Retty kam 1940 zur Welt. Die Ehe ihrer Eltern hielt von 1937 bis 1945 - zwischen Trennung und Scheidung der beiden war die kleine Romy gerade in die Schule gekommen.

Schon früh war der nur 1,61 Meter großen und zierlichen Romy Schneider klar, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten will. In ihr Tagebuch schrieb sie am 10. Juni 1952: "Wenn es nach mir ging, würde ich sofort Schauspielerin werden." Bereits ein Jahr später stand sie neben ihrer Mutter Magda Schneider für den Heimatfilm "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" erstmals vor der Kamera. Fortan nutzte sie den Künstlernamen Romy Schneider.

Ihren frühen Karriere-Höhepunkt feierte die junge Künstlerin nur wenig später mit besagtem Erfolg der "Sissi"-Filme. Auch hier waren Magda und die zu Beginn der Dreharbeiten erst 16-jährige Romy als Mutter und Tochter zu sehen.